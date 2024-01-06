Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских ракет «Нептун»
Российские системы ПВО перехватили противокорабельные ракеты «Нептун» над Черным морем, сообщила пресс-служба Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО шесть украинских ракет были обнаружены и уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что перехват произошел около 17:00 мск, а целью ракет были объекты на территории России.
В ночь на 6 января Минобороны сообщило о том, что системы ПВО уничтожили управляемые авиационные ракеты над Крымом, не уточнив, где именно это произошло. Телеграм-канал SHOT писал, что очевидцы рассказали о нескольких взрывах над городом Саки.
Днем 5 января российское оборонное ведомство отчиталось об уничтожении ракеты «Нептун» и пяти украинских дронов над Черным морем.
Ракеты «Нептун» предназначены для поражения кораблей водоизмещением до 5 тыс. т, а также уничтожения целей на земле. Их разработало украинское конструкторское бюро «Луч» на основе советской ракеты Х-35.
Откройте новые возможности в 2024 году
С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%