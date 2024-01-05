Гладков показал последствия ночных обстрелов Белгорода

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Из-за ночных обстрелов в Белгороде повреждения получили окна, балконы и автомобили. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом на Макаренко повреждено очень много окон и балконов в квартирах. Основной удар пришелся на парковку рядом с домом», — написал губернатор, приложив фотографии обгоревших автомобилей с отверстиями от осколков в кузове.

Гладков добавил, что на Почтовой улице один из автомобилей перевернулся под воздействием ударной волны, другие машины получили повреждения.

ВСУ обстреляли Белгородскую область 4 января. Минобороны сообщало, что силы ПВО перехватили десять ракет, выпущенных из РСЗО «Ольха». Тем не менее в результате атаки были ранены двое мужчин, одному из них провели операцию, удалив осколок из плеча.

Белгородскую область неоднократно обстреливали после начала военной операции России на Украине. Одну из самых тяжелых атак украинская армия совершила 30 декабря. В день удара и в течение нескольких дней после него от осколочных ранений скончались 25 человек, пять из них — дети. Общее число пострадавших превысило 100 человек.