Глава ДНР Пушилин сообщил о четырех погибших и 13 раненых после обстрела Донецка

Пушилин сообщил о четырех погибших и 13 раненых после обстрела Донецка

В результате обстрела Донецка погибли четыре человека, 13 ранены, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.

После полуночи, в 00:10, по Донецку было выпущено 15 снарядов, передает Совместный центр по контролю и координации. По словам Пушилина, ВСУ обстреляли город из реактивной системы залпового огня. Под удар попали центр города, Калининский и Буденновский районы.

Двумя днями ранее, 30 декабря, украинские силы выпустили по Донецку 117 снарядов, сообщал Пушилин. Десять человек пострадали, один погиб.

В Донецке тогда повреждения получили восемь жилых домостроений, в Горловке — объекты энерго- и теплоснабжения.