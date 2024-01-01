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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин сообщил о четырех погибших и 13 раненых после обстрела Донецка

Глава ДНР Пушилин сообщил о четырех погибших и 13 раненых после обстрела Донецка
Сюжет
Военная операция на Украине

В результате обстрела Донецка погибли четыре человека, 13 ранены, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.

После полуночи, в 00:10, по Донецку было выпущено 15 снарядов, передает Совместный центр по контролю и координации. По словам Пушилина, ВСУ обстреляли город из реактивной системы залпового огня. Под удар попали центр города, Калининский и Буденновский районы.

Немецкий телеканал сообщил, что его команда попала под обстрел в Харькове
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Фото:Виталий Гнидый / Reuters

Двумя днями ранее, 30 декабря, украинские силы выпустили по Донецку 117 снарядов, сообщал Пушилин. Десять человек пострадали, один погиб.

В Донецке тогда повреждения получили восемь жилых домостроений, в Горловке — объекты энерго- и теплоснабжения.

Теги
погибшие Донецк обстрел ВСУ Военная операция на Украине
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