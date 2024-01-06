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Военная операция на Украине ,  
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Власти Новороссийска предупредили жителей об учебных стрельбах

Мэрия Новороссийска: в акватории порта 6 января проведут учебные стрельбы
Сюжет
Военная операция на Украине
Новороссийск
Новороссийск (Фото: Алексей Зотов / ТАСС)

В порту Новороссийска в субботу пройдут учебные стрельбы, сообщила в телеграм-канале администрация города.

«Сегодня с 10:00 до 13:00 в акватории морского порта Новороссийск силами Новороссийской Военно-морской базы будут проводиться мероприятия с выполнением стрельб. Просьба соблюдать спокойствие», — говорится в сообщении.

23 декабря 2023 года Минобороны провело учения по отражению атак дронов на Севастополь. Моряки Черноморского флота отработали последовательность действий, которая должна применяться для прикрытия «пункта базирования кораблей и гражданский объектов». В частности, они тренировали поражение средств воздушного нападения противника с помощью стрелкового оружия и переносных зенитно-ракетных комплексов.

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После начала российской военной операции порт Новороссийска, как и военно-морская база в Севастополе, подвергался атакам со стороны Украины. Так, в ночь на 4 августа ВСУ пытались нанести удар по гавани при помощи двух надводных беспилотников. Минобороны сообщило, что дроны были «визуально обнаружены» и уничтожены огнем кораблей. Мэр Новороссийска Александр Кравченко уточнил, что огонь вели большой десантный корабль «Оленегорский горняк» и противодиверсионный катер «Суворовец».

В октябре прошлого года The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что часть состава Черноморского флота была выведена из портов Крымского полуострова в Новороссийск. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда отказался комментировать информацию газеты, переадресовав вопрос военным.

Теги
Краснодарский край Новороссийск стрельбы Черноморский флот учения
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