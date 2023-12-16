Минобороны впервые провело учения с семью тяжелыми самолетами «Руслан»
Минобороны провело учения с участием экипажей тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан», сообщается в телеграм-канале ведомства.
«В ходе полетов экипажи <...> отрабатывали взлет, полеты по маршруту и посадку на сокращенных временных интервалах. Полеты проходили в сложных метеоусловиях в виде осадков, низкой облачности и [при] сильных порывах ветра», — сказано в сообщении.
На кадрах видно, что в воздух одновременно поднялись семь «Русланов», это произошло впервые.
В учениях принимали участие молодые экипажи, прошедшие подготовку в этом году, отметил их руководитель, командующий военно-транспортной авиацией Воздушно-космических сил генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов. Самолеты поднялись на высоту более 4 тыс. м, общая протяженность маршрута составила более 1 тыс. км, средняя скорость «Русланов» была 500 км/ч.
Ан-124-100 «Руслан» — военный транспортный самолет с грузоподъемностью 120 т. Его разработчик — ОКБ имени О.К. Антонова. Главный конструктор — Виктор Толмачев.
Первый полет «Руслана» прошел в 1982 году, в эксплуатации эти самолеты с 1987 года. Серийно производились в 1984–2004 годах, в том числе они выпускались ульяновским авиазаводом «Авиастар» и «Антоновым».
На «Авиастаре» допускали возобновление выпуска Ан-124-100, но пока этого не произошло.
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