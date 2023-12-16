Минобороны впервые провело учения с семью тяжелыми самолетами «Руслан»

Учения проводились с участием молодых экипажей, в небо впервые одновременно поднялись семь Ан-124-100 «Руслан». Общая протяженность преодоленного ими маршрута составила свыше тысячи километров

Video

Минобороны провело учения с участием экипажей тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан», сообщается в телеграм-канале ведомства.

«В ходе полетов экипажи <...> отрабатывали взлет, полеты по маршруту и посадку на сокращенных временных интервалах. Полеты проходили в сложных метеоусловиях в виде осадков, низкой облачности и [при] сильных порывах ветра», — сказано в сообщении.

На кадрах видно, что в воздух одновременно поднялись семь «Русланов», это произошло впервые.

В учениях принимали участие молодые экипажи, прошедшие подготовку в этом году, отметил их руководитель, командующий военно-транспортной авиацией Воздушно-космических сил генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов. Самолеты поднялись на высоту более 4 тыс. м, общая протяженность маршрута составила более 1 тыс. км, средняя скорость «Русланов» была 500 км/ч.