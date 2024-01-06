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Военная операция на Украине ,  
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На Украине жители села отказались снести памятник советскому солдату

Жители села на западе Украины отказались снести памятник советскому солдату
Сюжет
Военная операция на Украине

Жители села Пушкино Закарпатской области отказались демонтировать памятник советскому солдату, единогласно проголосовав против этого на общем собрании в декабре, говорится в ответе главы населенного пункта Степана Ковача на запрос от гражданина. Копию послания опубликовал телеграм-канал «Деколонизация. Украина».

В нем говорится, что решение принято, «учитывая неизменное и неуклонное общественное мнение». 

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Лондонская улица в Киеве

После начала военной операции на Украине начали сносить памятники, которые связаны с Россией и СССР. Так, в начале декабря 2023 года киевские власти демонтировали памятник Николаю Щорсу, отпилив коню, на котором сидит военачальник, три копыта. В стране также переименовывают населенные пункты и улицы. Например, село Московское в Сумской области — в Киевское, улицу Питерскую в Лондонскую.

Теги
Украина Закарпатская область снос памятников
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