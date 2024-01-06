На Украине жители села отказались снести памятник советскому солдату

Жители села Пушкино Закарпатской области отказались демонтировать памятник советскому солдату, единогласно проголосовав против этого на общем собрании в декабре, говорится в ответе главы населенного пункта Степана Ковача на запрос от гражданина. Копию послания опубликовал телеграм-канал «Деколонизация. Украина».

В нем говорится, что решение принято, «учитывая неизменное и неуклонное общественное мнение».

После начала военной операции на Украине начали сносить памятники, которые связаны с Россией и СССР. Так, в начале декабря 2023 года киевские власти демонтировали памятник Николаю Щорсу, отпилив коню, на котором сидит военачальник, три копыта. В стране также переименовывают населенные пункты и улицы. Например, село Московское в Сумской области — в Киевское, улицу Питерскую в Лондонскую.