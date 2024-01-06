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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЦАХАЛ нанесла ответные удары по «Хезболле»

ЦАХАЛ: ВВС Израиля нанесли удар по оперативному центру «Хезболла»
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Армия обороны Израиля нанесла удары по оперштабу движения «Хезболла» в Ливане, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в телеграм-канале.

«Истребитель ВВС Израиля нанес удар по оперативному командному центру «Хезболлы» в районе города Блида в Ливане», — говорится в публикации.

Кроме того, в ЦАХАЛ сообщили о «многочисленных» пусках из Ливана, в ответ израильские военные нанесли удар по источникам огня.

Ранее Al Manar сообщил, что ливанское движение «Хезболла» ударило ракетами «Буркан» крупного калибра по казармам в Биркет-Рише. Кроме того, движение нанесло удар по командно-наблюдательному пункту в Эд-Духейре, цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Армия Израиля перешла к «очень высокой готовности» на границе с Ливаном
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После начала войны Тель-Авива с палестинским исламистским движением ХАМАС 7 октября Израиль не раз подвергался обстрелам со стороны «Хезболлы» и в ответ начал сам наносить удары по военным объектам ливанской группировки. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху поручил армии быть готовой к любым сценариям развития ситуации с «Хезболлой».

4 января ЦАХАЛ сообщила, что находится в состоянии «очень высокой готовности» на границе с Ливаном. 

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Теги
ЦАХАЛ Хезболла авиаудар
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