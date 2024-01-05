Киев вышел из договора о льготах ветеранам Великой Отечественной войны

Правительство Украины одобрило выход из соглашения стран СНГ о льготах для ветеранов Великой Отечественной войны к 50-летию победы, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в телеграм-канале.

По словам Мельничука, соглашение «утратило актуальность», поскольку его положения выполнят украинский закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Документ подписали 9 декабря 1994 года в Москве, Киев ратифицировал его в апреле 1996 года. Дополнительные льготы и материальная помощь, согласно тексту соглашения, предусмотрены для участников войны, тружеников тыла и вдов погибших военных.

Украина была одной из стран — основательниц СНГ. После смены власти в стране в 2014 году новое руководство начало процесс разрыва договоров, действовавших в рамках содружества. В марте 2014-го в Верховную Раду внесли законопроект о выходе Украины из СНГ, в мае 2018-го Киев отозвал представителей страны из органов содружества.

Летом 2023 года в МИД России заявили, что Украина де-юре остается в содружестве. Киев фактически не участвует в работе организации и денонсировал около 80 соглашений, однако по-прежнему участвует в более чем 150 международных договорах торгово-экономического и гуманитарного характера, отметил дипломат Микаэл Агасандян.