В Белом доме допустили шатдаун в конце января

Белый дом (Вашингтон, США) (Фото: Joshua Roberts / Getty Images)

Правительство США в январе может частично приостановить работу, потому что Белый дом и конгресс не договорились о расходах на 2024 год, сообщила глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг.

«Я обычно настроена оптимистично, но не сегодня», — сказала она (цитата по C-SPAN). Она назвала «пугающей» задачу согласования расходов до 20 января и добавила, что консервативные республиканцы хотят довести ситуацию до шатдауна — частичного прекращения финансирования правительства.

В середине ноября 2023 года в США одобрили законопроект о временном финансировании правительства. Согласно документу, часть ведомств будет обеспечена финансированием до 19 января, остальные — до 2 февраля. Деньги на помощь Украине и Израилю в нем не предусмотрены.

30 сентября США в самый последний момент смогли избежать шатдауна, который мог оставить правительство без средств. Тогда удалось утвердить временный бюджет на 45 дней, помощь Украине в него тоже не попала, а война между Израилем и ХАМАС еще не началась.