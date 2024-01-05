Госдеп США объявил награду $10 млн за информацию о финансировании ХАМАС

Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

Государственный департамент США объявил вознаграждение в размере до $10 млн за информацию о финансовых потоках палестинской группировки ХАМАС, следует из пресс-релиза, распространенного ведомством.

«Программа Госдепартамента США «Вознаграждение за помощь правосудию» предлагает награду в размере до $10 млн за информацию, которая позволит нарушить работу финансовых механизмов иностранной террористической организации ХАМАС», — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство, в частности, интересуют пять финансовых посредников ХАМАС, трое из которых проживают в Турции, один — в Судане, а еще один имеет тесные связи с «иранскими структурами».

Вознаграждение можно получить, предоставив сведения, которые приведут к обнаружению любого источника финансирования ХАМАС, «крупного финансового посредника» организации, бизнес-структур, контролируемых палестинской группировкой, а также «подставных компаний», которые закупают технологии двойного назначения в ее интересах.

2 января при ударе израильского беспилотника в столице Ливана Бейруте погиб замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, которого называли организатором террористического рейда боевиков группировки в южную часть Израиля 7 октября 2023 года. Вместе с аль-Арури погибли два его соратника.