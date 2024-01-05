 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Общество ,  
0 

Рекордное число машин выехало из Калининградской области в Польшу

Более 640 автомобилей выехали из Калининградской области в Польшу

Больше 640 машин с иностранными номерами выехали из Калининградской области в Польшу через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Мамоново-2» за сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Калининградской областной таможни Оксану Иванову.

«На МАПП «Мамоново-2» установлен рекорд по количеству машин, пересекших его за сутки. Из Калининградской области в Польшу выехали 646 автомобилей с иностранными номерами», — сказала она, добавив, что для такого периода это рекорд.

Общее число автомобилей, выехавших из Калининградской области в Польшу с 1 по 5 января, составило 2079 штук. На КПП действуют пять полос, за счет чего оформление одной машины занимает около двух минут. Иванова связала такое количество выезжающих машин с тем, что иностранцы, приехавшие в Россию на праздники, возвращаются обратно. Большая часть из них — русскоязычные немцы, добавила она.

Казахстан введет электронную очередь еще на семи КПП на границе с Россией
Общество
Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

Рекорд в обратную сторону был зафиксирован на этом погранпереходе 24 декабря 2023 года: тогда более 640 автомобилей с иностранными номерами за сутки въехали в Калининградскую область. За период с 21 по 24 декабря общее число машин достигло 1738 штук. Глава региона Антон Алиханов объяснял очереди тем, что Калининград стал самым дешевым способом попасть из Европы в Россию.

Из Калининградской области в Польшу можно также попасть через МАПП «Багратионовск», однако на нем нет очередей ни в одну из сторон. Еще два пункта пропуска, «Мамоново — Гроново» и «Гусев — Голдап», были закрыты в соответствии с решением правительства Польши.

Теги
Калининградская область Россия Польша Автомобили КПП
Материалы по теме
Польские протестующие заблокировали четвертый КПП у границы с Украиной
Политика
Россияне в Финляндии создадут ассоциацию для открытия КПП на границе
Политика
Глава Калининградской области объяснил очереди на въезд из Польши
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Три поезда «по техническим причинам» задержались в Ярославской области Общество, 20:51
Протоиерея Уминского запретили в служении на фоне антивоенных заявлений Политика, 20:35
«Спать пришлось в шапках». Жители Подольска — об отключении тепла Политика, 20:29
На северо-востоке Москвы восстановили электроснабжение после аварии Город, 20:24
«Калгари» впервые вызвал в основу в НХЛ российского защитника Кузнецова Спорт, 20:20
Рекордное число машин выехало из Калининградской области в Польшу Общество, 19:55
Чехия забросила четырежды за 50 секунд и завоевала бронзу молодежного ЧМ Спорт, 19:51
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
«Спартак» третий раз в сезоне КХЛ проиграл ЦСКА Спорт, 19:38
«Локомотив» прервал победную серию СКА и вышел в лидеры КХЛ Спорт, 19:15
В Москве протестировали светофор с системой распознавания лиц пешеходов Город, 18:49
Иран повысил цены на нефть для «чайников» из Китая Политика, 18:24
Гладков сообщил о пострадавшем после обстрела Шебекино Политика, 18:20
Глава IIHF связал допуск россиян с безопасностью проведения турниров Спорт, 17:58
Число жертв землетрясения в Японии выросло до 94 человек Общество, 17:38