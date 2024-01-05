Рекордное число машин выехало из Калининградской области в Польшу

Больше 640 машин с иностранными номерами выехали из Калининградской области в Польшу через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Мамоново-2» за сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Калининградской областной таможни Оксану Иванову.

«На МАПП «Мамоново-2» установлен рекорд по количеству машин, пересекших его за сутки. Из Калининградской области в Польшу выехали 646 автомобилей с иностранными номерами», — сказала она, добавив, что для такого периода это рекорд.

Общее число автомобилей, выехавших из Калининградской области в Польшу с 1 по 5 января, составило 2079 штук. На КПП действуют пять полос, за счет чего оформление одной машины занимает около двух минут. Иванова связала такое количество выезжающих машин с тем, что иностранцы, приехавшие в Россию на праздники, возвращаются обратно. Большая часть из них — русскоязычные немцы, добавила она.

Рекорд в обратную сторону был зафиксирован на этом погранпереходе 24 декабря 2023 года: тогда более 640 автомобилей с иностранными номерами за сутки въехали в Калининградскую область. За период с 21 по 24 декабря общее число машин достигло 1738 штук. Глава региона Антон Алиханов объяснял очереди тем, что Калининград стал самым дешевым способом попасть из Европы в Россию.

Из Калининградской области в Польшу можно также попасть через МАПП «Багратионовск», однако на нем нет очередей ни в одну из сторон. Еще два пункта пропуска, «Мамоново — Гроново» и «Гусев — Голдап», были закрыты в соответствии с решением правительства Польши.