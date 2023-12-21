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Казахстан введет электронную очередь еще на семи КПП на границе с Россией

Казахстан введет электронную очередь еще на семи КПП на границе с Россией
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Власти Казахстана планируют внедрить электронную очередь еще на семи КПП на границе с Россией. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов республики. С 15 января 2024 года систему планируют внедрить на пунктах пропуска «Карашатау» в Актюбинской области и «Жезкент» в Абайской, с 31 января — на КПП «Убе» в Восточно-Казахстанской и «Аксай» в Западно-Казахстанской, с 15 февраля — на погранпереходах «Убаган» в Костанайской и «Найза» в Павлодарской, а с 30 апреля — на КПП «Курмангазы» в Атырауской.

«Внедрение электронной очереди положительно оценивается перевозчиками — с начала введения электронную очередь на пункт пропуска «Бидаик» забронировали более 1 тыс. грузовых автомашин. Учитывая положительные результаты, планируется применение электронной очереди дополнительно на семи автомобильных пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

В комитете добавили, что водители, выезжающие из Казахстана через эти погранпереходы, должны будут забронировать место в очереди с помощью приложения CarGoRuqsat.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Электронная очередь на казахстанско-российской границе была впервые введена в ноябре 2023 года на автомобильном КПП «Бидаик» в Северо-Казахстанской области. Она базируется на цифровой платформе Qoldau.kz. С 1 января 2024 года за пересечение границы будет взиматься плата в размере 3450 тенге (686 руб.).

Не все казахстанские перевозчики довольны новой системой. Так, по мнению предпринимателя Акылбая Ибрагимова, планируемое введение платы за проезд через КПП неоправданно, поскольку многие водители пересекают границу один-два раза в день.

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Теги
Казахстан Россия граница КПП электронная очередь
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