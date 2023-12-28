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Студентов на дистанционных экзаменах будут идентифицировать по биометрии

Студентов вузов на дистанционных экзаменах будут идентифицировать по биометрии
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Правительство поручило Минцифры, Минобрнауки и Центру биометрических технологий (ЦБТ) разработать дорожную карту внедрения сервиса для идентификации студентов вузов по биометрии, передают «Ведомости» со ссылкой на поручение вице-премьера — главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Подлинность документа изданию подтвердил представитель аппарата правительства.

Механизм потребуется для проведения дистанционных экзаменов. Проект «дорожной карты» требуется представить до 12 февраля 2024 года, отмечает газета.

Получение поручения изданию подтвердили представители Минцифры и ЦБТ, который является оператором Единой биометрической системы (ЕБС). Собеседники «Ведомостей» уточнили, что разработка «дорожной карты» уже идет. Сервис будет безопасным и облегчит студентам сдачу экзаменов, заверил представитель Минцифры.

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Фото:Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС

Идентификация личности с помощью биометрии на дистанционных экзаменах позволяет однозначно определить, кто находится перед компьютером, и исключает возможность фальсификации результатов, пояснил представитель ЦБТ. В центре рассчитывают, что сервис будет полезен для иногородних учащихся и студентов с ограниченными возможностями здоровья.

Представитель ЦБТ подчеркнул, что использование сервиса будет полностью добровольным, а у студентов останется право выбора, в какой форме сдавать экзамен.

В 2021–2022 годах в российских вузах уже проводили эксперимент по использованию биометрии для идентификации личности на экзаменах. Минцифры охарактеризовало его итоги как положительные и предложило использовать механизм в рамках дистанционного обучения на постоянной основе.

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В эксперименте принимали участие более 200 студентов из МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИРЭА, МИСиС, РУДН, МИИГАиК, ГУУ и РЭУ им. Г.В. Плеханова. Студентам предлагали зарегистрироваться в ЕБС, а непосредственно перед началом экзамена пройти процедуру прокторинга — произнести перед камерой случайную числовую последовательность для того, чтобы система идентифицировала их как людей и направила данные в вуз. После завершения процедуры учащихся допускали к экзамену.

ЕБС работает с 2018 года, в нее можно загрузить фото лица и запись голоса для дистанционного подтверждения личности и получения цифровых услуг, которые ранее оказывались только по паспорту. На сайте системы говорится, что ее применяют в сфере финансовых услуг, здравоохранения, образования, ретейла, e-commerce и госуслуг.

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Теги
экзамены студенты биометрия
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