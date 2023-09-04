branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 104,42 (-0,19) Инвестиции, 16:11 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 96,62 (+0,28) Инвестиции, 16:11
Цена нефти Brent впервые с января превысила $89 за баррель Инвестиции, 18:29
Путин рассказал об отправке «дорожной карты» по газовому хабу в Турции Бизнес, 18:29
Богомаз сообщил об атаке дронов на Клинцовскую ТЭЦ Политика, 18:11
Латвийский вратарь заявил об отсутствии проблем на родине из-за КХЛ Спорт, 18:10
Кабмин разрешил отзывать согласие на обработку биометрии на «Госуслугах» Общество, 18:05
Первая тоннелепроходка метро по программе ИБК начнется в Нижнем Новгороде Город, 18:01
В JPMorgan предупредили о разгаре страха упущенной выгоды у инвесторов Инвестиции, 18:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Новомосковске состоялось открытие центра «Созвездие» Пресс-релиз, 18:01
Шойгу допустил совместные учения с КНДР Политика, 17:56
Экс-глава криптобиржи FTX попросил суд отозвать запросы прокурора Крипто, 17:49
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:47
Путин повысил возраст отсрочки от призыва для IТ-специалистов Политика, 17:43
Почему хороший отчет TCS Group вызвал сдержанную реакцию рынка Pro, 17:40
Большинство американцев сочли Байдена старым для нового срока Политика, 17:37
Общество ,  
0 

Кабмин разрешил отзывать согласие на обработку биометрии на «Госуслугах»

Россияне смогут отозвать согласие на обработку биометрии через «Госуслуги»
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Граждане России смогут подать и отозвать согласие на обработку биометрических персональных данных через «Госуслуги». Кабинет министров утвердил соответствующие постановления, сообщили РБК в пресс-службе правительства.

«Подавать и отзывать согласия на обработку своих биометрических персональных данных в Единой биометрической системе [ЕБС], а также получать доступ к сведениям о таких согласиях граждане смогут в личном кабинете на портале госуслуг», — говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства напомнили, что ЕБС позволяет проходить удаленную идентификацию по биометрическим образцам для удобного получения государственных услуг и доступа к банковским сервисам.

В правительстве заверили, что сдача и использование биометрии добровольны, вся информация хранится в защищенной от утечек единой государственной системе, отсутствие или наличие данных не влияет на доступность госуслуг и сервисов.

Ранее удалить биометрию или отозвать согласие на обработку персональных данных из ЕБС можно было только через МФЦ.

В конце августа в мессенджерах и соцсетях распространились сообщения, в которых утверждалось, что отказаться от сбора и хранения биометрических данных можно только до 31 августа. После этого МФЦ по всей стране столкнулись с ажиотажным спросом на услугу отказа от сбора и хранения биометрии.

Читайте на РБК Pro
Оргазм в голове: какие процессы в мозге запускает секс
Послабления по дивидендам и обмен активов: как отреагирует рубль
Как не ошибиться в главном: почему владельцы и CEO не подходят друг другу
Что внушает сериал «Симпсоны» и как нам надо жить во времена медиавирусов

В МФЦ Москвы опровергли информацию о существующем дедлайне. Там сообщили, что заявление на отказ от сбора и хранения биометрических данных можно подать в любой момент, ограничений по срокам в законодательстве нет.

Теги
Госуслуги биометрия биометрические данные МФЦ
Материалы по теме
Минцифры и ФСБ проверят сообщения об утечке биометрических данных россиян
Технологии и медиа
В России возобновили прием заявлений на биометрические загранпаспорта
Общество
Путин запретил принудительный сбор биометрии
Политика