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МЧС предупредило об аномальных морозах в Москве на Рождество

МЧС предупредило об аномальных холодах в Москве на Рождество
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В Москве сохранятся аномальные морозы в период с 6 по 8 января, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

«В период с 6 по 8 января в Москве сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–15 градусов ниже климатической нормы», — говорится в сообщении.

В ведомстве порекомендовали не обогревать помещения не предназначенными для этих целей электроприборами, не перегружать электрическую сеть, не оставлять обогреватели без присмотра, а также следить за детьми рядом с такими устройствами.

По прогнозу Гидрометцентра, 6 января в столице ожидаются морозы до минус 18–20 градусов (до минус 22–23 градусов — в Подмосковье), а 7 января в Москве похолодает до минус 22–24 градусов, в области — до 22–27 градусов мороза.

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О том, что аномальные холода сохранятся и в конце недели, сообщил также городской портал mos.ru. Москвичей предупредили о возможности образования гололедицы, а водителям порекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

С начала 2024 года температура в столице опускается ниже 20 градусов. Ночь на 4 января стала самой холодной за эту зиму, сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик также рассказал, что зафиксированная температура (минус 27,1 градуса) на 15 градусов ниже климатической нормы, а последний раз такие морозы 4 января стояли в Москве в 1982 году.

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