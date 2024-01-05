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В Подольске произошел прорыв на теплотрассе при 24 градусах мороза

Прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» произошел ночью в Подольске, сообщил в телеграм-канале глава городского округа Артамонов.

«На промышленной территории данного завода обнаружены три утечки. Кроме этого, он является режимным объектом, что увеличило сроки устранения проблемы. В настоящий момент в ликвидации прорывов задействованы не только силы самого предприятия, но и аварийные бригады МУП «Подольская теплосеть», — рассказал он.

Для поддержания тепла планируется доставить порядка десяти тепловых пушек, уточнил Артамонов. «Понимаю справедливое возмущение жителей. Будем делать всë возможное для скорейшего возобновления подачи тепла», — добавил глава округа.

В Подольске в настоящее время 24 градуса мороза. В Московской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за аномально-холодных температур и гололедицы.

Позже Артамонов сообщил, что аварийно-восстановительные работы на теплотрассе завершены. «В настоящий момент идет заполнение систем теплотрасс, от УК «Подольск» сформированы бригады для развоздушивания. В течение трех часов тепло начнет поступать в многоквартирные дома», — написал он в 7:48 (мск).

Ранее телеграм-каналы BRIEF и ВЧК-ОГПУ со ссылкой на местных жителей также сообщали, что у части жителей города Химки Московской области отопления нет с 1 января, а температура в некоторых квартирах меньше 10 градусов тепла. «Замерзаем. Отопление еле теплится. Многие отапливают квартиры газом, что может привести к весьма плачевным событиям. УК, Мосэнерго и администрация города только заявки принимают. Бездействие полное», — рассказал BRIEF один из жителей.

Теги
Подольск теплотрасса прорыв морозы
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