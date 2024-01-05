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В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, сообщило издание «Страна.ua».

В регионе расположен военный аэродром Староконстантинов (в 5 км от одноименного города), по которому периодически наносит удары российская армия. Последний раз его атаковали 30 декабря 2023 года. Тогда Минобороны России сообщило, что на аэродроме были уничтожены склады с горюче-смазочными материалами и ракетно-артиллерийским вооружением.

Утром 4 января были слышны взрывы в украинском городе Кропивницкий Кировоградской области. ТСН сообщал о работе систем ПВО. Глава региона Андрей Райкович написал в телеграм-канале о повреждении промышленного объекта в ходе ракетной атаки.

Минобороны России неоднократно заявляло, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.