В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремел взрыв, написал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

Подробностей он не привел. «Не покидайте укрытий до отбоя воздушной тревоги!» — написал Синегубов.

Глава Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале сообщил о нескольких взрывах в городе. По его словам, есть «прилет рядом с жилым домом»: выбиты стекла, информация о пострадавших уточняется.

В Харьковской, а также Полтавской, Сумской, Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Утром 2 января мэр Харькова написал о нескольких прилетах в центре города, в результате атаки возник пожар. Вечером в тот же день Терехов сообщил о взрывах в городе. Минобороны России на следующий день отчиталось, что российские военные нанесли удары по пунктам дислокации «иностранных наемников и нацформирования «Харьковщина» в городе Харьков».

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31 декабря 2023 года российское оборонное ведомство сообщило об ударах по «центрам принятия решений и военным объектам» в Харькове. В ведомстве заявили, что «высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде» 30 декабря.

Кроме того, «ударами высокоточных ракет по зданию службы безопасности Украины по Харьковской области <…> ликвидированы представители руксостава СБУ». Также были уничтожены «иностранные наемники и боевики подразделения «Кракен», непосредственно осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории».

Глава Харьковской области вечером 30 декабря сообщал о серии взрывов в Харькове. Утром следующего дня украинская полиция заявила, что пострадали 28 человек.