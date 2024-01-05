Десантис заявил, что Байден не может объяснить цель поддержки Украины

Американский президент Джо Байден не может объяснить населению страны цель поддержки Украины в конфликте с Россией, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис в эфире телеканала CNN.

«Байден даже не в состоянии сказать нам, какая в этом конечная цель. Он не говорит об этом», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Десантис отметил, что американские власти игнорируют угрозы безопасности со стороны Китая и отправляют «ужасно много денег» на Украину, которые идут на «пенсии и зарплаты бюрократам». «Думаю, что ловушка внешней политики США в последние 25 лет после окончания холодной войны заключается в участии в конфликтах, где у нас нет четкого понимания, чего мы пытаемся достичь», — подчеркнул губернатор Флориды.

Кроме того, Десантис добавил, что европейские страны должны больше помогать Украине, поскольку Россия для них «большая угроза», чем для США.

Ранее губернатор Флориды критиковал действия администрации Байдена по поддержке Киева и говорил, что «территориальный спор между Украиной и Россией» не является жизненно важным национальным интересом Вашингтона. После критики со стороны сенаторов-республиканцов Десантис пояснил, что считает действия Москвы ошибочными. При этом он назвал боевые действия на Украине «сложными», так как на Донбассе и в Крыму находится «много этнических русских».

В сентябре Десантис заявил, что вступление Украины в НАТО не отвечает интересам США. Он отметил, что членство страны в альянсе «добавило бы больше обязательств» для американской стороны, которая не получила бы взамен никакой выгоды.

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В декабре республиканец заявил, что приоритетной задачей для национальной безопасности США является сдерживание амбиций Китая. Американские власти должны препятствовать превращению XXI века в «век Китая», сказал тогда он.

Москва называет целями спецоперации «денацификацию и демилитаризацию» Украины, а также защиту населения Донбасса. Власти подчеркивают, что они будут выполнены в любом случае.