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Военная операция на Украине ,  
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Десантис заявил, что Байден не может объяснить цель поддержки Украины

Десантис: Байден не в состоянии объяснить населению США цель поддержки Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Выборы в США

Американский президент Джо Байден не может объяснить населению страны цель поддержки Украины в конфликте с Россией, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис в эфире телеканала CNN.

«Байден даже не в состоянии сказать нам, какая в этом конечная цель. Он не говорит об этом», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Десантис отметил, что американские власти игнорируют угрозы безопасности со стороны Китая и отправляют «ужасно много денег» на Украину, которые идут на «пенсии и зарплаты бюрократам». «Думаю, что ловушка внешней политики США в последние 25 лет после окончания холодной войны заключается в участии в конфликтах, где у нас нет четкого понимания, чего мы пытаемся достичь», — подчеркнул губернатор Флориды.

Кроме того, Десантис добавил, что европейские страны должны больше помогать Украине, поскольку Россия для них «большая угроза», чем для США.

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Политика
Рон Десантис

Ранее губернатор Флориды критиковал действия администрации Байдена по поддержке Киева и говорил, что «территориальный спор между Украиной и Россией» не является жизненно важным национальным интересом Вашингтона. После критики со стороны сенаторов-республиканцов Десантис пояснил, что считает действия Москвы ошибочными. При этом он назвал боевые действия на Украине «сложными», так как на Донбассе и в Крыму находится «много этнических русских».

В сентябре Десантис заявил, что вступление Украины в НАТО не отвечает интересам США. Он отметил, что членство страны в альянсе «добавило бы больше обязательств» для американской стороны, которая не получила бы взамен никакой выгоды.

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В декабре республиканец заявил, что приоритетной задачей для национальной безопасности США является сдерживание амбиций Китая. Американские власти должны препятствовать превращению XXI века в «век Китая», сказал тогда он.

Москва называет целями спецоперации «денацификацию и демилитаризацию» Украины, а также защиту населения Донбасса. Власти подчеркивают, что они будут выполнены в любом случае.

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Рон Десантис Флорида США выборы президента Украина Военная операция на Украине Джо Байден
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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