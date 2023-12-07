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Выборы в США ,  
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Десантис предупредил об угрозе «века Китая»

Губернатор Флориды Рон Десантис предупредил об опасности «века Китая»
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Выборы в США
Рон Десантис
Рон Десантис (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что Вашингтон должен препятствовать тому, чтобы XXI век стал «веком Китая». Об этом он сообщил на четвертых дебатах Республиканской партии, в которых участвуют претенденты в кандидаты на президентских выборах в 2024 году. Трансляцию вел телеканал NewsNation.

«Сдержать амбиции Китая — это задача номер один для нашей национальной безопасности, которую я выполню, и у нас все получится. XXI век должен быть американским веком. Мы не можем позволить ему стать веком Китая», — сказал Десантис.

Другой кандидат, участвовавший в дебатах, бизнесмен Вивек Рамасвами сказал, что США должны углублять взаимодействие с Индией и оказывать «безоговорочную» поддержку Тайваню. По его словам, это один из способов «сдержать Китай». Кроме того, Рамасвами заявил, что на сегодняшний день Вашингтон так не поступает, поскольку зависит от Пекина в экономическом плане.

По его словам, влияние Китая существенно в американской фармацевтике, производстве полупроводников и «даже в военной области» — от него зависит выпуск истребителей F-35.

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Си Цзиньпин&nbsp;и&nbsp;Джо Байден

Экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи пообещал в случае победы на выборах защищать Тайвань военным путем, если Китай решится напасть на остров.

Ранее действующий президент США Джо Байден встречался на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско с председателем КНР Си Цзиньпином. Тогда президент заявил, что Вашингтон и Пекин вернулись «к прямому, открытому, ясному общению». Тем не менее на вопрос журналистов, считает ли он Си диктатором, Байден ответил утвердительно. В августе он описывал Китай как «бомбу замедленного действия», поскольку у него есть проблемы, а «когда у плохих людей возникают проблемы, они совершают плохие поступки».

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Теги
Республиканская партия Рон Десантис Китай президентские дебаты в США

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