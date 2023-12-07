Десантис предупредил об угрозе «века Китая»
Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что Вашингтон должен препятствовать тому, чтобы XXI век стал «веком Китая». Об этом он сообщил на четвертых дебатах Республиканской партии, в которых участвуют претенденты в кандидаты на президентских выборах в 2024 году. Трансляцию вел телеканал NewsNation.
«Сдержать амбиции Китая — это задача номер один для нашей национальной безопасности, которую я выполню, и у нас все получится. XXI век должен быть американским веком. Мы не можем позволить ему стать веком Китая», — сказал Десантис.
Другой кандидат, участвовавший в дебатах, бизнесмен Вивек Рамасвами сказал, что США должны углублять взаимодействие с Индией и оказывать «безоговорочную» поддержку Тайваню. По его словам, это один из способов «сдержать Китай». Кроме того, Рамасвами заявил, что на сегодняшний день Вашингтон так не поступает, поскольку зависит от Пекина в экономическом плане.
По его словам, влияние Китая существенно в американской фармацевтике, производстве полупроводников и «даже в военной области» — от него зависит выпуск истребителей F-35.
Экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи пообещал в случае победы на выборах защищать Тайвань военным путем, если Китай решится напасть на остров.
Ранее действующий президент США Джо Байден встречался на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско с председателем КНР Си Цзиньпином. Тогда президент заявил, что Вашингтон и Пекин вернулись «к прямому, открытому, ясному общению». Тем не менее на вопрос журналистов, считает ли он Си диктатором, Байден ответил утвердительно. В августе он описывал Китай как «бомбу замедленного действия», поскольку у него есть проблемы, а «когда у плохих людей возникают проблемы, они совершают плохие поступки».