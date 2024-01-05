Российская армия получила новейшие САУ «Коалиция-СВ»

Российская армия в конце 2023 года получила первые образцы новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) «Коалиция-СВ», сообщили в пресс-службе «Ростеха».

«Госкорпорация «Ростех» в 2023 году завершила государственные испытания САУ «Коалиция-СВ». Арткомплекс подтвердил все заложенные разработчиками характеристики. Серийное производство «Коалиции-СВ», а также выпуск транспортно-загрузочной машины уже развернуты. В конце 2023 года первые комплексы были направлены в войска», — сообщили в госкорпорации.

Там отметили, что самоходка обладает преимуществами над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы. «Эта долгожданная машина выведет на новый уровень боевые возможности российской артиллерии», — добавили в «Ростехе».

«Коалиция-СВ» базируется на платформе танка Т-90, оснащена пушкой 2А88 калибра 152 мм. Скорость стрельбы составляет больше 10 выстрелов в минуту. Заявленная дальность стрельбы — до 70 км, при этом на испытаниях она смогла выстрелить на дальность в 80 км. Также комплекс оснащен современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации. САУ предназначена для уничтожения различных целей, в том числе фортификационных сооружений, бронированной техники и средств противовоздушной обороны.

Впервые САУ «Коалиция-СВ» показали на Красной площади во время парада в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2015 году. В октябре прошлого года «Ростех» сообщил, что машина успешно прошла государственные испытания. Гаубица «превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач», рассказали в госкорпорации.

В октябре глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня пообещал, что в России увеличат выпуск артиллерийских систем. «Правительство Российской Федерации предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности», — подчеркнул он.

