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Гаубица «Коалиция-СВ» с дальностью стрельбы до 80 км прошла испытания

«Ростех» объявил о завершении испытаний новой самоходной гаубицы «Коалиция-СВ»
Самоходная гаубица &laquo;Коалиция-СВ&raquo;
Самоходная гаубица «Коалиция-СВ» (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Новейшая российская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» с дальностью стрельбы до 80 км успешно прошла государственные испытания. Это позволяет начать ее серийное производство. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Гаубица «превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач», рассказали в «Ростехе».

Гаубица «Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения различных целей, в том числе фортификационных сооружений, бронированной техники и средств противовоздушной обороны. Процессы подготовки выстрела — выбор типа снаряда, установка взрывателя, наведение орудия — полностью автоматизированы. Экипаж управляет машиной дистанционно из изолированной бронекапсулы.

Гаубица базируется на платформе танка Т-90. «Коалиция-СВ» оснащена пушкой 2А88 со скорострельностью более десяти выстрелов в минуту. Заявленная дальность стрельбы — до 70 км, при этом на испытаниях она смогла выстрелить на дальность в 80 км. Впервые гаубицу показали на Красной площади во время парада в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Коалиция-СВ» превосходит другие российские САУ по дальности стрельбы. Например, самоходная пушка 2С7 «Пион» стреляет максимум на 49 км, 2С5 «Гиацинт-С» — на 28,4 км, «Мста-С» — на 24,7 км.

Для сравнения: западные страны после начала российской военной операции передали Украине несколько типов САУ, в их числе: немецкая PzH 2000 с дальностью стрельбы до 50 км со стандартным снарядом и до 67 км — с реактивным, американская САУ М109 с дальностью до 30 км (с реактивным снарядом) и словацкая Zuzana 2 с дальностью до 39,6 км. Россия критикует поставки военной техники Украине. В Кремле говорили, что передача западного оружия не повлияет на ситуацию в зоне военной операции.

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Теги
Ростех гаубица вооружение артиллерия
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