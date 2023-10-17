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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу заявил о привлечении мобилизационных мощностей к выпуску артиллерии

Шойгу: правительство дало право оборонке использовать все резервы
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

В России увеличат выпуск артиллерийских систем, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

«Федеральные органы исполнительной власти приняли меры по увеличению их производства. Правительство Российской Федерации предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности», — сказал он.

В свою очередь, как отметил министр, Минобороны «упростило процедуру заключения контрактов, сократило объем испытаний, снизило требования к выбору комплектующих изделий при условии сохранения качества финальной продукции».

По словам главы ведомства, в условиях военной операции «особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения». «Решение данной задачи напрямую зависит от способности предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, а также минимизировать сроки их поставки в войска», — подчеркнул Шойгу.

В начале октября Шойгу посетил несколько заводов, где проверил ход выполнения гособоронзаказа. 10 октября он ознакомился с производством зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» на заводе концерна «Алмаз-Антей» в Ульяновске.

6 октября Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова, который осуществляет серийный выпуск, ремонт и модернизацию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Министр поставил задачу руководству предприятия нарастить производство и ремонт этой техники. Он назвал истребитель-бомбардировщик «основной рабочей лошадью», которая ежедневно совершает по четыре-пять вылетов.

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Теги
Персоны
Сергей Шойгу артиллерия Минобороны
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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