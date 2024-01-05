В Нью-Йорке 24 человека пострадали при столкновении поездов в метро

В Нью-Йорке при столкновении поездов в метро пострадали 24 человека

По меньшей мере 24 человека пострадали при столкновении двух поездов в метро Нью-Йорка, сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на пожарный департамент города (FDNY).

Поезда столкнулись на одной из станций в районе Манхэттена. Вышедший из строя состав врезался в другой, после чего тот сошел с рельсов, уточняет телеканал со ссылкой на американскую транспортную компанию, оператора метро Metropolitan Transportation Authority (MTA). Пожарные отреагировали на инцидент в течение трех минут, они отключили электричество на путях и начали процесс эвакуации.

В MTA указали, что поезд, который вышел из строя, ранее подвергся вандализму, в нем находились рабочие. По информации NBC New York, пострадавшие получили легкие травмы, им оказывается необходимая помощь в больницах. Еще 300 человек, которые находились в поезде, сошедшем с рельсов, были эвакуированы.

Столкновение привело к серьезным сбоям в работе метро, на большом участке Манхэттена движение поездов было остановлено, добавили в MTA.

Утром 2 января от жителей Нью-Йорка поступили жалобы на взрывы и толчки на острове Рузвельта, который расположен между островами Манхэттен и Лонг-Айленд. Местные жители утверждали, что слышали громкий шум и ощущали, как трясутся здания.

После этого Геологическая служба США сообщила, что подземные толчки, на которые жаловались жители города, оказались землетрясением магнитудой 1,7. Оно произошло недалеко от района Астория в боро Куинс.