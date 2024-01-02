На острове Рузвельта в Нью-Йорке произошли перебои со светом после взрывов

Жители Нью-Йорка пожаловались на взрывы и толчки на острове Рузвельта

Остров Рузвельта в Нью-Йорке, США (Фото: Wu Rong / XinHua / Global Look Press)

Федеральное управление полиции Нью-Йорка расследует причину небольших взрывов и толчков на острове Рузвельта, о которых сообщили местные жители, передают ABC, NBC и Fox.

Остров Рузвельта находится в проливе Ист-Ривер в Нью-Йорке и расположен между островами Манхэттен и Лонг-Айленд.

Около 6 утра 2 января в полицию города стали поступать звонки от жителей районов Манхэттен и Квинс, которые утверждали, что слышали громкий шум и ощущали, как трясутся здания. Кроме того, на острове Рузвельта возникли перебои с подачей электричества. О пострадавших не сообщалось.

В итоге спустя час сотрудники полиции заявили, что причину громких грохотов установить не удалось.

Ранее специалисты из Геологической службы США пришли к выводу, что Нью-Йорк проседает под тяжестью своих зданий. Они подсчитали, что вес всех небоскребов и других сооружений в общей сложности составляет более 1,7 трлн фунтов (более 771 млн т). Именно из-за них город все ниже опускается в окружающие водоемы. Причем некоторые, более «тяжелые» районы города делают это еще быстрее. Ведущий исследователь и геолог Том Парсонс из Геологической службы США предположил, что Нью-Йорк может уйти под воду.

Группа исследователей из Лаборатории реактивного движения NASA (Национальное аэрокосмическое управление США) в Южной Калифорнии и университета Рутгерса в Нью-Джерси выяснили, что некоторые районы Нью-Йорка опускаются и поднимаются с разной скоростью под воздействием антропогенных и природных факторов.