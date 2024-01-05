Госдеп США: жертвы среди гражданских в конфликте на Украине нужно минимизировать

В США призвали избегать жертв среди гражданских в конфликте на Украине

Военная операция на Украине должна вестись по «законам войны», жертвы среди гражданского населения необходимо минимизировать, заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге.

Журналист задал вопрос Миллеру о том, советует ли Вашингтон избегать жертв среди мирного населения Украине, подобно тому, как он призывает к этому Израиль в войне с ХАМАС. «Иначе разве это не двойные стандарты?», — спросил журналист.

«Конечно, мы всегда хотим, чтобы любая страна, вовлеченная в конфликт, следовала законам войны, соблюдала международное гуманитарное право и делала все возможное, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения», — ответил представитель Госдепа.

30 декабря Украина провела массированный обстрел Белгорода. ВСУ атаковали центр города, в том числе ракетами с кассетными боеприпасами. В результате обстрела погибли 25 человек, включая пятерых детей, ранения получили свыше 100 человек. Российский президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

После этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что за обстрелом стоит не только Киев, но и Брюссель, Лондон и Вашингтон. В Госдепартаменте США при этом отмечали, что Вашингтон не поощряет подобные атаки со стороны Украины.

Офис Генсека ООН, комментируя удар по российскому городу, осудил атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей и назвал их нарушением международного гуманитарного права. Кроме того, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Украину и Россию к деэскалации конфликта и защите гражданского населения.