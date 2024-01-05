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Военная операция на Украине ,  
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Французский генерал заявил, что европейцы не готовы умирать за Украину

Французский генерал Клермон: европейцы не готовы умирать за Украину
Сюжет
Военная операция на Украине

Европейцы не готовы умирать за Украину, заявил бывший директор государственной авиационной безопасности Франции, генерал воздушного корпуса Брюно Клермон в интервью журналу Valeurs Actuelles.

«Нужно быть предельно ясным, американцы никогда не хотели победы Украине, а слабость европейцев обратно пропорциональна воинственному характеру их заявлений. <...> Ни один европеец не пойдет умирать за Украину», — сказал генерал.

Клермон отметил, что из всех европейских стран только Польша перешла на военную экономику, остальные же — «притворялись». Единственный возможный способ закончить конфликт на Украине — это продолжать поставлять ей помощь, добавил генерал. «Политика и стратегия не делаются на телевизионных съемках. Они делаются в нишах кабинетах и канцеляриях», — подчеркнул он.

Вместе с этим генерал рассказал, что не верит украинским данным по сбитым российским ракетам, называя ситуацию «информационной войной». «Истинные цифры — это самый тщательно охраняемый секрет этой войны», — указал Клермон.

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В начале января президент Украины Владимир Зеленский, говоря о военной помощи стране, заявил, что Запад «утратил чувство срочности, а многие украинцы — ощущение экзистенциальной угрозы». Успех украинских военных все еще зависит от западных государств, подчеркнул тогда Зеленский.

Россия осуждает военную помощь Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.

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Теги
Франция Украина военная помощь Военная операция на Украине
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