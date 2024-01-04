В Афганистане арестовали женщин за «неправильный» хиджаб

Кабул, Афганистан (Фото: EPA / ТАСС)

В Кабуле 1 января арестовали женщин за «неправильный» хиджаб. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Министерства по поощрению добродетели и удержанию от порока Абдула Гафара Фарука.

Как отмечает агентство, это первый официальный случай ареста из-за неправильного дресс-кода, поправки к которому ввел «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) после прихода к власти в 2021 году.

Сотрудник министерства добавил, что чиновники дали рекомендации женщинам соблюдать дресс-код, а аресты случились после того, как они не последовали совету. Что подразумевается под «неправильным» хиджабом Фарук не уточнил.

Он также сказал, что полиция передаст дело в судебные органы или арестованных освободят под «строгий залог». При этом в каждой провинции те, кто не носят хиджаб, будут задерживаться.

Представитель ведомства отметил, что уже на протяжении двух с половиной лет поступают жалобы на отсутствие у женщин правильного хиджаба в столице и провинциях.

Неделю назад Совбез ООН призвал специального докладчика взаимодействовать с «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация) — особенно по гендерным вопросам и правам человека. Однако движение раскритиковало идею, заявив, что она усложняет ситуацию и «навязывает внешние решения». Ранее талибы запретили женские салоны красоты, посещение парков, спортзалов и образование девушкам.