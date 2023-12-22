Три иностранца получили ранения при стрельбе в Карловом университете в Праге

Три иностранца были ранены при стрельбе в университете в Праге

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Среди пострадавших при стрельбе в Карловом университете Праги есть трое иностранцев. Об этом сообщил первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

В МВД страны уточнили, что в результате происшествия были ранены два гражданина ОАЭ и гражданин Нидерландов.

Стрельба в пражском Карловом университете произошла 21 декабря. Ее устроил 24-летний студент исторического факультета Давид Козак. В результате трагедии погибли 14 человек, 25 получили ранения различной степени тяжести, сам стрелок совершил самоубийство.

На следующий день правительство Чехии объявило, что 23 декабря станет днем траура в память о жертвах нападения.

Издание Expres.cz писало, что Козак администрировал телеграм-канал, в котором рассказывал, что на такой поступок его сподвигла школьница, расстрелявшая в начале декабря одноклассников в гимназии в Брянске.