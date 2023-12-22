 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Три иностранца были ранены при стрельбе в университете в Праге

Три иностранца получили ранения при стрельбе в Карловом университете в Праге

Три иностранца были ранены при стрельбе в университете в Праге
Video

Среди пострадавших при стрельбе в Карловом университете Праги есть трое иностранцев. Об этом сообщил первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

В МВД страны уточнили, что в результате происшествия были ранены два гражданина ОАЭ и гражданин Нидерландов.

В Чехии объявили траур в память о жертвах стрельбы в университете Праги
Общество
Фото:David W Cerny / Reuters

Стрельба в пражском Карловом университете произошла 21 декабря. Ее устроил 24-летний студент исторического факультета Давид Козак. В результате трагедии погибли 14 человек, 25 получили ранения различной степени тяжести, сам стрелок совершил самоубийство.

На следующий день правительство Чехии объявило, что 23 декабря станет днем траура в память о жертвах нападения.

Издание Expres.cz писало, что Козак администрировал телеграм-канал, в котором рассказывал, что на такой поступок его сподвигла школьница, расстрелявшая в начале декабря одноклассников в гимназии в Брянске.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Теги
Чехия Прага Карлов университет массовая стрельба иностранцы
Материалы по теме
В Чехии объявили траур в память о жертвах стрельбы в университете Праги
Общество
Премьер Чехии исключил терроризм в случае со стрельбой в Праге
Общество
Число погибших при стрельбе в пражском университете выросло до 15
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 100,51 (+1,46) Инвестиции, 21 дек, 17:37 Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 91,71 (+1,3) Инвестиции, 21 дек, 17:37
Bloomberg назвал самые быстрорастущие компании из S&P 500 Инвестиции, 13:13
Песков раскрыл первые действия по мигрантам после прямой линии Путина Политика, 13:11
Бывший дистрибьютор Honda привезет в Россию новую китайскую марку машин Авто, 13:06
В порту Петербурга в бананах нашли 100 кг кокаина Общество, 13:05
ФСИН ответила на слова адвоката о тяжелой болезни Магомедова Политика, 13:00
Греф не увидел признаков ипотечного пузыря в России Недвижимость, 12:51
Кремль пообещал посмотреть, что можно конфисковать в ответ Западу Политика, 12:50
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Суперлиге ответили на вопрос об участии в турнире российских клубов Спорт, 12:46
Кто такой авитолог: чем зарабатывает новый класс специалистов Pro, 12:45
Три иностранца были ранены при стрельбе в университете в Праге Общество, 12:44
Германия отказалась выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ Политика, 12:38
Греф назвал три самых популярных способа обмана россиян мошенниками Финансы, 12:35
Экс-глава Gallery Комарова назначена гендиректором медиабизнеса Таврина Технологии и медиа, 12:34
Как предотвратить конфликт интересов внутри компании Pro, 12:28