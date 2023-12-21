Украина внесла китайскую компанию CRCC в список «спонсоров войны»

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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины включило китайскую железнодорожную строительную компанию China Railway Construction Corporation (CRCC) в список «международных спонсоров войны». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Подрядчиком строительства тоннеля под Керченским проливом должна стать китайская компания China Railway Construction Corporation (CRCC). Кроме того, она до сих пор продолжает работать в России, строя метро, мосты и автомагистрали», — говорится в сообщении.

В качестве обоснования планов китайской корпорации участвовать в сооружении подводного пути, ведущему к полуострову, ведомство приводит публикацию газеты Washington Post. Ее авторы утверждают, что российские и китайские бизнесмены «провели секретные переговоры о планах строительства подводного тоннеля, который соединит Россию с Крымом».

В конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о намерении Москвы построить тоннель в Крым чушью. По его словам, «такое даже не стоит комментировать». Информацию газеты опроверг и глава Крыма Сергей Аксенов, который заявил, что до строительства моста действительно рассматривались разные варианты, но все «другие идеи давно отвергнуты».

НАПК Украины неоднократно вносило крупные иностранные компании в список «спонсоров войны». В большинстве случае основанием для этого становится сохранение ими присутствия на российском рынке. В списке находятся такие компании, как PepsiCo, Mars, производитель кондитерских изделий Mondelez (бренды Oreo, Alpen Gold, Milka, Toblerone), Unilever (Domestos, Lipton, Axe, Dove), китайский производитель электроники Xiaomi и другие.

17 декабря Киев временно исключил из списка австрийский Raiffeisen Bank. После этого Вена сняла вето на новый пакет санкций против России.