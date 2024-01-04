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В Санкт-Петербурге побили рекорд суточной минимальной температуры

Синоптик Колесов: в Санкт-Петербурге побит рекорд минимальной температуры
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

В Санкт-Петербурге побит суточный температурный минимум 4 января 1950 года — 25,3 градусов ниже нуля. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале.

«Между 8 и 9 часами температура воздуха в центре города понизилась до -25,3 градуса. Напомню, что до этого рекорд держался с морозного 1950 года, тогда в Ленинграде 4 января температура воздуха понижалась до -25,1 градуса», — написал Колесов.

Как отметил синоптик, 4 января в Петербурге температура днем не превысит -20 градусов. С 5 на 6 января под влиянием циклона ожидается небольшой снег и повышение температуры до -15-20 градусов.

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Фото:АГН «Москва»

С 1 по 3 января в Петербурге был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры.

В Москве и области 1 января Гидрометцентр также объявил оранжевый уровень погодной опасности. Он действует до 08:00 мск 5 января.

Теги
рекордная температура Санкт-Петербург температурный рекорд зима морозы
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