 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Общество ,  
0 

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за гололеда
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты учреждения.

Желтый, второй уровень погодной опасности будет действовать до 16:00 19 декабря в столице и до 18:00 того же дня в области. До 16:00 и 18:00 17 декабря в столице и Подмосковье действует тот же уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 м/с и налипания мокрого снега.

Москву вновь накрыл сильный снегопад. Видео
Общество

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Московском регионе 17 декабря ожидается снег и мокрый снег, налипания мокрого снега и местами гололед. Максимально низкая температура — минус один градус, максимально высокая — плюс один градус.

Днем 18 декабря прогнозируются небольшие осадки, гололедица сохранится. Температура воздуха не опустится ниже нуля градусов. 19 декабря ожидается потепление до плюс трех — пяти градусов, дождь, мокрый снег, гололедица и налипание мокрого снега.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Гидрометцентр Москва Погода гололедица

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Москвичей предупредили о мокром снеге и сильном ветре
Общество
Дептранс Москвы дал совет водителям после выпавшего снегопада
Общество
В Москве обновился суточный рекорд высоты сугробов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
В детском саду в Ярославской области ребенок получил ожог кипятком Общество, 15:13
NYT узнала, что Нетаньяху не одобрил план пресечения «потока денег» ХАМАС Политика, 15:10
Бакальчук оценила перспективу передачи Wildberries детям Бизнес, 15:00
Лучший бомбардир «Локомотива» назвал свою стоимость завышенной в 14 раз Спорт, 14:56
В Москве задержали мужчину, который ранил знакомого ножом в метро Общество, 14:44
Российские военные сбили два украинских самолета МиГ-29 и один Су-25 Политика, 14:35
Олимпийского чемпиона отстранили от этапа Кубка мира за стрельбу в отеле Спорт, 14:29
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Умер Отар Иоселиани Общество, 14:11
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы Общество, 14:05
Белгородский губернатор сообщил о боях на границе села Политика, 13:50
Сливко и Лазовский выиграли масс-старты на этапе Кубка Содружества в Уфе Спорт, 13:45
Путин рассказал, как встретит Новый год Политика, 13:38
Более 2 тыс. грузовиков встали в очереди у границы Польши с Украиной Политика, 13:30
Белоруса удалили до конца Кубка «Первого канала» за толчок судьи. Видео Спорт, 13:14