Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты учреждения.
Желтый, второй уровень погодной опасности будет действовать до 16:00 19 декабря в столице и до 18:00 того же дня в области. До 16:00 и 18:00 17 декабря в столице и Подмосковье действует тот же уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 м/с и налипания мокрого снега.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Московском регионе 17 декабря ожидается снег и мокрый снег, налипания мокрого снега и местами гололед. Максимально низкая температура — минус один градус, максимально высокая — плюс один градус.
Днем 18 декабря прогнозируются небольшие осадки, гололедица сохранится. Температура воздуха не опустится ниже нуля градусов. 19 декабря ожидается потепление до плюс трех — пяти градусов, дождь, мокрый снег, гололедица и налипание мокрого снега.
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