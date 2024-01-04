МАГАТЭ заявило о недопуске его экспертов к нескольким энергоблокам ЗАЭС

Экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на Запорожской атомной электростанции, не допустили в реакторные залы первого, второго и шестого энергоблоков. Об этом говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.

«Это первый раз, когда экспертам МАГАТЭ не был предоставлен доступ к реакторному залу блока, который находится в состоянии холодного останова», — рассказали в агентстве. В МАГАТЭ отметили, что там находится отработанное топливо. Кроме того, экспертам ограничен доступ в некоторые части машинных залов ЗАЭС, в том числе в помещения третьего, четвертого и шестого энергоблоков. Представителям МАГАТЭ, по их словам, также не предоставили доступ на крыши реакторов «из-за заявленных проблем с безопасностью».

В МАГАТЭ также выразили «серьезную озабоченность» из-за частых отключений электроэнергии на станции. В агентстве напомнили, что станции требуется электричество для охлаждения реакторов даже когда они отключены. В последние недели специалисты также регулярно слышали взрывы рядом со станцией.

С октября 2022 года Запорожская АЭС находится под управлением «Росэнергоатома» («дочка» «Росатома»). С начала военной операции российская и украинская стороны неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции.

Из-за угрозы аварии на АЭС с сентября 2022 года находятся специалисты МАГАТЭ. Осенью 2023 года генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС немного улучшилась, но она все еще остается сложной. В начале декабря глава «Росатома» Алексей Лихачев и Гросси договорились провести полномасштабные консультации по ситуации на станции в январе-феврале 2024 года.