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Военная операция на Украине ,  
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Главы «Росатома» и МАГАТЭ договорились о масштабных консультациях по ЗАЭС

Главы «Росатома» и МАГАТЭ договорились провести масштабные консультации по ЗАЭС
Сюжет
Военная операция на Украине
Вид на ЗАЭС
Вид на ЗАЭС (Фото: Дмитрий Смолиенко / Агентство Keystone Press / Global Look Press)

Глава «Росатома» Алексей Лихачев и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси договорились провести полномасштабные консультации по ситуации на Запорожской атомной электростанции в январе-феврале 2024 года. Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации.

Лихачев и Гросси встретились на Климатической конференции ООН (COP-28) в Дубае. Они обсуждали вопросы, касающиеся обеспечения ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС. В частности, разговор шел о работе миссии МАГАТЭ на станции и предстоящей очередной ротации экспертов агентства, запланированной на 5 декабря 2023 года.

Глава «Росатома» допустил перезапуск Запорожской АЭС в 2024 году
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Фото:Андрей Рубцов / ТАСС

Запорожская АЭС находится в Энергодаре. Российская и украинская стороны неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Из-за угрозы станции на территории объекта с сентября 2022 года находится миссия МАГАТЭ.

Агентство в начале сентября сообщило, что на станции сократят число персонала до минимального из-за активизации военных действий в регионе. Гросси в середине месяца заявил, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС несколько улучшилась, но она все еще остается сложной.

Теги
МАГАТЭ Росатом Алексей Лихачев Рафаэль Гросси Запорожская АЭС
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