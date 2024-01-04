«Ласточка» из Нижнего Новгорода в Москву задержалась на 2,5 часа

«Ласточка» из Нижнего Новгорода в Москву задержалась на 2,5 часа

Поезд «Ласточка», следовавший из Нижнего Новгорода в Москву, прибыл в столицу с задержкой в 2,5 часа, сообщила Московская железная дорога.

Причиной опоздания стала вынужденна остановка на станции Лефортово Малого кольца МЖД. Поезд остановился «по техническим причинам». На движение других поездов ситуация не повлияла, отметили в МЖД.

Ранее в Москве приостановили движение пригородных поездов в сторону станции Железнодорожная от платформы Тестовская МЦД-4. Ожидались задержки пригородных поездов по обоим направлениям. МЖД принесли пассажирам извинения на доставленные неудобства.

В конце декабря 2023 года в Екатеринбурге началась эксплуатация первого полностью отечественного аналога «Ласточки» — электропоезда ЭС104 «Финист», рассказали в Российских железных дорогах. Четыре состава уже начали поездки по маршрутам Свердловской железной дороги, до конца года будут готовы к работе еще восемь «Финистов».

В новых поездах установлены эргономичные сиденья, индивидуальные USB-розетки, количество туалетов увеличено до трех вместо двух в «Ласточке». Составы снабжены также подъемниками и креплениями для инвалидных кресел.