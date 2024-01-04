Небензя назвал ситуацию в Красном море проекцией событий в секторе Газа

Россия серьезно обеспокоена ситуацией в Красном море и убеждена, что происходящее там стало прямой проекцией событий в секторе Газа. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Происходящее в Красном море — прямая проекция насилия в Газе, где вот уже три месяца продолжается жестокая операция Израиля. Эскалация наблюдается и на других оккупированных палестинских территориях, а также на границе Израиля и Ливана», — сказал Небензя на заседании Совета безопасности ООН.

По мнению представителя России, «в ближневосточном регионе крайне разочарованы» тем, что «Вашингтон подрывает все усилия по оказанию гуманитарной помощи палестинцам», поддерживая Израиль. «Это вызывает гнев в арабском мире, приобретающий порой столь опасные формы, как действия «Ансар Аллах» в Красном море», — считает Небензя.

Он подчеркнул, что торговые пути, проходящие в Красном море, играют ключевую роль в поддержании стабильности мировой экономики. Кроме того, они крайне важны для поставок не только коммерческих, но и гуманитарных грузов. Небензя осудил атаки на гражданские суда в Красном море и призвал руководство движения «Ансар Аллах» — группировки хуситов — прекратить их.

Хуситы, действующие на территории Йемена, ранее заявили, что в ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа» будут атаковать корабли под флагом Израиля, а также связанные с израильскими компаниями суда. Они наносят удары по кораблям с помощью ракет и беспилотников.

В ответ на атаки в Красном море США инициировали международную операцию «Страж процветания» (Prosperity Guardian) по защите коммерческих судов от нападений. К ней присоединился Евросоюз.