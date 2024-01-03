Хуситы атаковали баллистическими ракетами суда в Красном море

Хуситы выпустили баллистические ракеты по судам в Красном море, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X (прежнее название — Twitter).



«2 января примерно в 21:30 (по времени Саны) поддерживаемые Ираном хуситы выпустили две противокорабельные баллистические ракеты из контролируемых хуситами районов Йемена в южную часть Красного моря», — говорится в сообщении.

После атаки несколько коммерческих судов сообщили, что ракеты попали в окружающую воду, информации о повреждениях не поступало. В CENTCOM отметили, что это стало 24-й атакой на торговые корабли в южной части Красного моря с 19 ноября.

Нападения на суда в Красном море участились на фоне войны Израиля и ХАМАС: хуситы заявили, что в ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа» будут атаковать корабли под флагом Израиля, а также суда, эксплуатируемые или принадлежащие израильским компаниям.

1 января телеканал Sky News Arabiya со ссылкой на источник сообщил об атаке хуситов двумя крылатыми ракетами на судно США в Красном море. Ракеты не попали в цель, после происшествия прямых столкновений между хуситами и американскими военными не было, уточнял собеседник телеканала.