МИД Франции прокомментировал обстрел Белгорода со стороны Украины

Белгород (Фото: Reuters)

Удары Украины по Белгороду нанесены в соответствии со ст. 51 Устава ООН, заявили в МИД Франции.

На пресс-брифинге в дипведомстве задали вопрос о том, какую позицию занимает Франция по вопросу использования Украиной кассетных боеприпасов, и упомянули при этом массированный удар по Белгороду.

В ответ в МИД Франции, заявили, что «есть государство-агрессор, Россия» и есть «атакуемое государство, Украина, которое действует в порядке самообороны в соответствии со ст. 51 Устава ООН», — ответили в МИДе.

В ведомстве отметили, что ответственность за человеческие потери в конфликте на Украине полностью лежит на России. Во французском МИДе подчеркнули, что обязательным условием восстановления мира и сохранения международного правового порядка является вывод российских войск.

Массированный обстрел Белгорода со стороны Украины произошел 30 декабря. ВСУ атаковали центр города, в том числе ракетами с кассетными боеприпасами. В результате обстрела погибли 25 человек, включая пятеро детей, ранения получили свыше 100 человек. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.



Россия после атаки ВСУ запросила заседание Совета Безопасности ООН. На нем российский постпред Василий Небензя заявил, что за обстрелом стоит не только Киев, но и Брюссель, Лондон и Вашингтон. В Госдепартаменте США при этом отмечали, что Вашингтон не поощряет подобные атаки со стороны Украины.

Офис Генсека ООН, комментируя удар по российскому городу, осудил атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей и назвал их нарушением международного гуманитарного права. Кроме того, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Украину и Россию к деэскалации конфликта и защите гражданского населения.

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3 января постоянное представительство России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщило, что генсек организации Хельга Шмид приняла сторону Киева, не осудив обстрел Белгорода.