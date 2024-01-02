Тишковец: в Москве в ночь на 2 января похолодало до минус 18,5 градуса

Синоптик сообщил о самой морозной ночи за эту зиму в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве температура в ночь с 1 на 2 января опустилась до минус 18,5 градуса, достигнув самого морозного значения за текущую зиму, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале.

«В Москве минувшей ночью на базовой метеостанции ВДНХ столбики минимальных термометров опустились до минус 18,5. Это самое морозное значение за текущую зиму и на 6 градусов ниже январской нормы», — написал Тишковец.

Температура в Подмосковье достигла минус 25 градусов, холоднее всего было в Клину — минус 25,1 градуса, отметил синоптик, добавив, что морозы в последующие сутки «будут только усиливаться».

Накануне в Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных морозов. В столице и Подмосковье прогнозировали аномально холодную погоду со среднесуточной температурой на 7–12 градусов ниже климатической нормы и гололедицу. Уровень будет действовать до 8:00 мск 5 января.

Особенно холодно будет 3 и 4 января, тогда температура будет ниже климатической нормы на 16–20 градусов, предупреждал Гидрометцентр. В эти дни в столице будут морозы до минус 23 градусов, в области — до минус 26. Ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой снег.