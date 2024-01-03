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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде в результате обстрела 64 частных дома получили повреждения

Гладков: в Белгороде в результате обстрела 64 частных дома получили повреждения
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В результате обстрела Белгорода ракетами реактивной системы залпового огня «Ольха» накануне, 2 января, 64 частных дома и семь квартир получили повреждения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Различные разрушения зафиксированы в 64 частных домовладениях, в семи квартирах шести МКД (многоквартирные дома. — РБК), семи хозяйственных объектах, одном гараже и 44 транспортных средствах», — написал губернатор.

Гладков сообщил об атаке на Белгород и Белгородский район 2 января. В результате очередного удара ВСУ по региону один человек погиб, 11 получили ранения. Минобороны заявило о перехвате восьми ракет «Ольха».

Гладков сообщил о напряженной ситуации в Белгороде из-за обстрелов
Политика
Вячеслав Гладков

После начала военной операции на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. Один из самых массированных произошел 30 декабря. Тогда ВСУ обстреляли центр Белгорода, в том числе ракетами с кассетными боеприпасами.

В результате атаки погибли 25 человек, ранения получили свыше 100 человек. Гладков сообщал, что повреждения получили 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, школа, лицей и детский сад.

Теги
Персоны
Белгород Вячеслав Гладков обстрел повреждения
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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