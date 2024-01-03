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Военная операция на Украине ,  
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Власти Белгородской области сообщили о планах продлить школьные каникулы

Гладков: школьные каникулы в Белгородской области могут продлить до 19 января
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Павел Колядин / ТАСС
Фото: Павел Колядин / ТАСС

Школьные каникулы в Белгородской области могут продлить до 19 января, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«8 января проведем заседание оперативного штаба. Один из вопросов, который будет рассмотрен, — это продление школьных каникул до 19 января», — написал он.

Каникулы для школьников планируют продлить в Белгороде, а также в Белгородском, Краснояружском, Борисовском и Волоконовском районах и Шебекинском, Валуйском и Грайворонском округах. Губернатор отметил, что эта мера «на сегодняшний день необходима», в дальнейшем решения будут приниматься «по оперативной обстановке».

Гладков уточнил, что детские сады в перечисленных населенных пунктах будут работать в режиме дежурных групп.

Гладков сообщил о напряженной ситуации в Белгороде из-за обстрелов
Политика
Вячеслав Гладков

После начала военной операции на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. Один из самых массированных произошел 30 декабря. Тогда ВСУ обстреляли центр Белгорода, в том числе ракетами с кассетными боеприпасами, сообщало Минобороны. В результате атаки погибли 25 человек, ранения получили свыше 100 человек.

3 января утром Минобороны отчиталось об уничтожении над Белгородской областью 12 ракет. В ведомстве уточнили, что средства ПВО сбили шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха».

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Белгородская область каникулы школы Вячеслав Гладков обстрелы
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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