«Здание тряслось»: жители Нью-Йорка сообщили о похожих на взрывы звуках

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Жители домов на острове Рузвельта в Нью-Йорке пожаловались в полицию на ощущавшиеся толчки и звуки взрывов.

«Это было похоже на взрыв, звук был такой, будто взорвалась бомба. Здание тряслось, это разбудило нас», — рассказал местный житель ABC7. По его словам, лифты не работали, жителям пришлось спускаться по лестнице, «была суматоха и никто не знал, что происходит». О взрывах также заявили жители квартала Верхний Ист-Сайд, района Астория (Куинс).

Причины взрывов пока не установлены, сообщило управление полиции Нью-Йорка. Однако перебои в подаче электричества указывают на то, что звуки могли быть связаны с электросетью.