 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Общество ,  
0 

«Здание тряслось»: жители Нью-Йорка сообщили о похожих на взрывы звуках

«Здание тряслось»: жители острова Рузвельта в Нью-Йорке сообщили о звуках взрыва

«Здание тряслось»: жители Нью-Йорка сообщили о похожих на взрывы звуках
Video

Жители домов на острове Рузвельта в Нью-Йорке пожаловались в полицию на ощущавшиеся толчки и звуки взрывов.

«Это было похоже на взрыв, звук был такой, будто взорвалась бомба. Здание тряслось, это разбудило нас», — рассказал местный житель ABC7. По его словам, лифты не работали, жителям пришлось спускаться по лестнице, «была суматоха и никто не знал, что происходит». О взрывах также заявили жители квартала Верхний Ист-Сайд, района Астория (Куинс).

Причины взрывов пока не установлены, сообщило управление полиции Нью-Йорка. Однако перебои в подаче электричества указывают на то, что звуки могли быть связаны с электросетью.

Теги
Нью-Йорк Манхэттен США взрывы ЧП
Материалы по теме
Жители Нью-Йорка пожаловались на взрывы и толчки на острове Рузвельта
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Вратаря молодежки ЦСКА включили в состав сборной Сирии на Кубок Азии Спорт, 19:41
В Пензенской области остановилось 35-метровое колесо обозрения. Видео Общество, 19:23
В южном пригороде Бейрута произошел взрыв в офисе ХАМАС Политика, 19:13
Канадцы впервые за пять лет остались без медалей молодежного ЧМ по хоккею Спорт, 19:12
Саудовская Аравия присоединилась к БРИКС Политика, 19:02
Франция пообещала изменить характер военной поддержки Киева в 2024 году Политика, 18:49
«Здание тряслось»: жители Нью-Йорка сообщили о похожих на взрывы звуках Общество, 18:42
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Рублев и Хачанов проиграли в четвертьфинале турнира в Гонконге Спорт, 18:38
В Шебекино снаряд попал в здание одного из промышленных предприятий Политика, 18:30
Число рейсов общественного транспорта в Белгороде сократят на фоне атак Общество, 17:59
Сборная Финляндии стала первым полуфиналистом молодежного ЧМ по хоккею Спорт, 17:57
Жители Нью-Йорка пожаловались на взрывы и толчки на острове Рузвельта Общество, 17:35
На трассе М-4 в Тульской области столкнулись более 20 машин. Видео Общество, 17:32
Снуп Дог будет корреспондентом телеканала NBC на Олимпиаде в Париже Спорт, 17:29