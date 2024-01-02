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Военная операция на Украине ,  
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Франция пообещала изменить характер военной поддержки Киева в 2024 году

Посол Весьер: Париж нацелен на увеличение производства оружия самим Киевом
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Франция продолжит оказывать Украине военную помощь поставками техники в 2024 году, но постепенно ее характер сменится в сторону, чтобы увеличить производство оружия самой украинской стороной, заявил французский посол в Киеве Гаэль Весьер в интервью телеканалу France Info.

«Естественно, что французская поддержка в области поставок военной техники продолжается. Его характер будет постепенно меняться, поскольку цель состоит в том, чтобы производить больше оружия в Украине, а не действовать исключительно за счет безвозмездных поставок или закупок», — сказал Весьер.

Он добавил, что на переключение с одной стратегии на другую потребуется некоторое время.

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Париж предоставил Киеву военную помощь на сумму €3 млрд и выделил в специальный фонд поддержки Украины из бюджета €200 млн, говорил в ноябре 2023 года министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. По его словам, Франция сосредоточилась на двух направлениях поддержки Киева: обеспечение средствами противовоздушной обороны и оборудованием для сухопутных войск, включая артиллерию и транспорт. В частности, производство гаубиц Caesar возросло с двух единиц в месяц до начала конфликта до шести. Киеву переданы 49 таких орудий: 30 французских и 19 датских.

Кроме того, Лекорню призывал Украину закупать новое вооружение за счет средств из специального фонда, чтобы Парижу не приходилось передавать оружие из своих арсеналов.

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Теги
Франция Украина военная помощь поставки оружия производство оружия
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