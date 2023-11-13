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Франция призвала Украину получать оружие не из арсенала, а за счет фонда

Франция потребовала от Украины получать оружие не из арсенала, а за счет фонд
Фото: Alexis Sciard / Global Look Press
Фото: Alexis Sciard / Global Look Press

Франция ведет переговоры с Украиной, чтобы она закупала новое вооружение за счет средств из специального фонда поддержки Киева, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. Он объяснил, что в таком случае Парижу не придется передавать оружие из арсеналов.

«Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда, и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов»,— сказал он в эфире телеканала LCI (цитата по ТАСС).

Лекорню отметил, что Париж предоставил Киеву военную помощь на сумму €3 млрд и выделил в специальный фонд из бюджета €200 млн. Украина может использовать эти средства для закупки новых вооружений у французских производителей. По словам министра, Франция сосредоточилась на двух направлениях поддержки: обеспечение средствами противовоздушной обороны и оборудованием для сухопутных войск, включая артиллерию и транспорт. В частности, производство гаубиц Caesar возросло с двух единиц в месяц до начала конфликта до шести. Киеву переданы 49 таких орудий: 30 французских и 19 датских.

Глава французского Минобороны считает, что время для переговоров Украины и России еще не настало. По его мнению, украинское контрнаступление Киева «продвигается тяжело», Киеву может потребоваться вдвое или втрое больше сил, чем у российской армии, чтобы прорвать линию обороны и удержать позиции. Как считает министр, ближайшие недели станут «критически важными».

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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