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Военная операция на Украине ,  
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Число рейсов общественного транспорта в Белгороде сократят на фоне атак

Минтранс: в Белгороде сократят рейсы общественного транспорта на фоне атак
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгородское на фоне нескольких атак за день решили сократить число рейсов общественного транспорта, сообщила пресс-служба регионального минтранса в телеграм-канале.

«В связи с оперативной обстановкой, принято решение о сокращении рейсов общественного транспорта Белгородской агломерации», — говорится в сообщении.

Жителям Белгорода порекомендовали оставаться дома и не выходить на улицу.

Мэр города Валентин Демидов уточнил, что за текущий день Единая дежурно-диспетчерская служба зафиксировала 58 сообщений о причиненном ущербе жилью и 22 автотранспорту.

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За день 2 января Белгород трижды подвергался атакам. Силы противовоздушной обороны сбили в общей сложности 17 воздушных целей на подлете к городу. Минобороны докладывало, что речь шла о ракетах реактивной системы залпового огня «Ольха».

После первых двух атак пострадали двое — мужчина получил осколочные ранения рук и ног, у женщины — рваная рана левой руки. После третьей атаки погиб мужчина, который ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд, еще пять человек пострадали. Также в Белгороде и Белгородском районе повреждения получили нежилое здание, несколько автомобилей и автобус, рассказывал Гладков.

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Теги
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