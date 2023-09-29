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NASA выяснило причины «движения земли вверх и вниз» под Нью-Йорком

NASA выяснило причины «движения земли вверх и вниз» под Нью-Йорком
Фото: Bill Ingalls / NASA / Getty Images
Фото: Bill Ingalls / NASA / Getty Images

Группа исследователей из Лаборатории реактивного движения NASA (Национальное аэрокосмическое управление США) в Южной Калифорнии и университета Рутгерса в Нью-Джерси выяснила, что некоторые районы Нью-Йорка опускаются и поднимаются с разной скоростью под воздействием антропогенных и природных факторов.

Исследование было опубликовано в журнале Science Advances, его содержание приводится на сайте NASA.

Большая часть движения грунта под городом происходит из-за мелиорации и строительства свалок, что сделало землю под зданиями в Нью-Йорке более рыхлой и более сжимаемой. Часть движения также была вызвана естественными процессами из-за таяния ледников, образовавшихся более 24 тыс. лет назад.

Ученые проанализировали вертикальное движение земли вверх и вниз по территории мегаполиса с 2016 по 2023 год, используя метод дистанционного зондирования, и выяснили, что в среднем земля под городом оседает примерно на 0,06 дюйма (1,6 мм) в год.

Хотя изменения высот кажутся небольшими, они могут увеличивать или уменьшать риск наводнений, связанных с повышением уровня моря.

Две точки проседания грунта в Нью-Йорке были обнаружены рядом со свалками в районе Квинс — взлетно-посадочная полоса в аэропорту Ла-Гуардия (там земля оседает на 3,7 мм в год) и стадион Артура Эша (оседает на 4,6 мм в год). Также точки проседания нашли в южной части Губернаторского острова, возле океана на полуострове Кони-Айленд в Бруклине и в районе Арверн-бай-Си.

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Помимо этого исследователи зафиксировали ранее неопознанный подъем в Восточном Вильямсбурге в Бруклине (примерно на 1,6 мм в год) и в Вудсайде, в Квинсе (на 6,9 мм) в период с 2016 по 2019 год.

О том, что Нью-Йорк проседает под тяжестью своих зданий, ранее также выяснили специалисты из Геологической службы США. Они подсчитали, что вес всех небоскребов и других сооружений в общей сложности составляет более 1,7 трлн фунтов (более 771 млн т). Именно из-за них город все ниже опускается в окружающие водоемы. Причем некоторые, более «тяжелые» районы города делают это еще быстрее. Ведущий исследователь и геолог Том Парсонс из Геологической службы США предположил, что Нью-Йорк может уйти под воду.

Теги
NASA Нью-Йорк США
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