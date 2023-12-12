Шестиэтажный жилой дом частично обрушился в Нью-Йорке
В районе Бронкс в Нью-Йорке частично обрушился шестиэтажный жилой дом, сообщил пожарный департамент города (NYFD) на своей странице в соцсети X (прежнее название — Twitter).
После обрушения людей из издания эвакуировали. Информация о пострадавших или погибших не поступала. Пожарные вместе с сотрудниками кинологического отряда ищут людей под завалами.
В шотландском Эдинбурге 2 декабря обрушился частный жилой дом. В результате погиб 84-летний мужчина. Двоих человек — 43-летнюю женщину и 54-летнего мужчину — достали из-под завалов соседи. Пострадавших доставили в больницу.
По данным пожарно-спасательной службы города, в доме произошел взрыв газа. Взрыв было слышно за несколько километров.
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