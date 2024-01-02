Четыре человека пострадали при взрыве в многоквартирном доме в Вильнюсе

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В многоквартирном жилом доме в Вильнюсе произошел взрыв, после чего загорелись несколько квартир, пострадали четыре человека, сообщает LRT со ссылкой на Департамент пожарной охраны и спасения.

ЧП произошло в пятиэтажном доме в микрорайоне Виршулишкес (расположен на северо-западе от центра Вильнюса). После взрыва загорелась сначала одна квартира на втором этаже, затем горели несколько квартир на четвертом и пятом этажах, а потом огонь охватил квартиры с третьего по пятый этаж.

Жильцов эвакуировали, однако четырех человек пришлось доставить в больницу, отметила представитель Департамента пожарной защиты и спасения Эдита Зданевичене. Также при пожаре были повреждены конструкции дома, так как в загоревшихся квартирах обрушился потолок.

5 декабря в Арлингтоне, пригороде Вашингтона (штат Вирджиния), в жилом доме, где полицейские хотели провести обыск, произошел взрыв. ЧП произошло в доме, который находится в квартале 800 на улице Берлингтон-стрит. Полицейские прибыли туда, чтобы провести обыск после того, как жилец этого дома выстрелил из ракетницы (сигнального пистолета), затем произошел взрыв и потом пожар. Сотрудники полиции, которые прибыли на место происшествия, сообщили, что получили «незначительные травмы», госпитализировать никого не пришлось.