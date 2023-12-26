 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Семь человек после взрыва газовых баллонов в Ставрополе попали в больницу

В Ставрополе семь человек госпитализировали после взрыва газовых баллонов
Фото: iiulyanchenko / Telegram
Фото: iiulyanchenko / Telegram

В Ставрополе семь человек пострадали и были госпитализированы после взрыва газовых баллонов в пекарне, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Трое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу.

Как уточнил мэр города Иван Ульянченко, взрыв произошел на первом этаже двухэтажного здания, потом начался пожар — огонь охватил 150 кв. м. Владимиров сообщил, что на этой площади обвалилась кровля.

В пятиэтажке в Тобольске взорвался газ
Общество
Фото:mv_afanasev / Telegram

В начале октября на последнем этаже пятиэтажного жилого дома в Тобольске взорвался газ. Огонь перешел на кровлю, площадь пожара составила 800 кв. м. К тушению привлекли более 60 человек личного состава и 20 единиц техники. Сотрудники МЧС эвакуировали 300 жильцов, еще двоих спасли из «зоны воздействия опасных факторов пожара». Пострадали три человека.

Теги
Ставрополь взрыв пострадавшие
Материалы по теме
Четыре человека пострадали после взрыва газа в жилом доме в Татарстане
Общество
В офисе управляющей компании провели обыски после взрыва газа в Балашихе
Общество
Последствия взрыва газа в доме в Балашихе. Фоторепортаж
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 101,12 (-0,46) Инвестиции, 16:53 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 91,71 (-0,26) Инвестиции, 16:53
В суд подали коллективный иск к Ивлеевой на ₽1 млрд за «голую вечеринку» Общество, 21:05
Эксперты «Синары» назвали акции ретейлеров, которые вырастут в новом году Инвестиции, 20:52
Полковнику попросили дать 7 лет за поставки для Крымского моста Политика, 20:50
Власти выступили за доработку правил списания денег за интернет-сервисы Технологии и медиа, 20:44
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:35
Семь человек после взрыва газовых баллонов в Ставрополе попали в больницу Общество, 20:33
Песков заявил о готовности Баку и Еревана к финализации мирного договора Политика, 20:28
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Украинские власти завели уголовное дело против директора «Аскания-Нова» Политика, 20:19
Комитет меджлиса Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО Политика, 20:14
Ковальчук забросил шайбу во втором матче «Спартака» в КХЛ подряд Спорт, 20:14
Гендиректор HiFi-стриминга «Звук» — о творчестве и технологиях РБК Life, 20:14
Карлсен завершил в лидерах первый день ЧМ по быстрым шахматам Спорт, 20:06
Суд арестовал замглавы отдела бытового обеспечения спецназа Росгвардии Политика, 20:00
МТС исключил Ивлееву из амбассадоров после «голой вечеринки» Технологии и медиа, 19:53