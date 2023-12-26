В Ставрополе семь человек госпитализировали после взрыва газовых баллонов

Семь человек после взрыва газовых баллонов в Ставрополе попали в больницу

Фото: iiulyanchenko / Telegram

В Ставрополе семь человек пострадали и были госпитализированы после взрыва газовых баллонов в пекарне, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Трое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу.

Как уточнил мэр города Иван Ульянченко, взрыв произошел на первом этаже двухэтажного здания, потом начался пожар — огонь охватил 150 кв. м. Владимиров сообщил, что на этой площади обвалилась кровля.

В начале октября на последнем этаже пятиэтажного жилого дома в Тобольске взорвался газ. Огонь перешел на кровлю, площадь пожара составила 800 кв. м. К тушению привлекли более 60 человек личного состава и 20 единиц техники. Сотрудники МЧС эвакуировали 300 жильцов, еще двоих спасли из «зоны воздействия опасных факторов пожара». Пострадали три человека.