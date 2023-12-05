В пригороде Вашингтона при обысках в жилом доме произошел взрыв

В Арлингтоне, пригороде Вашингтона (штат Вирджиния) в жилом доме, где полицейские хотели провести обыск, произошел взрыв, сообщила пресс-служба полиции города в соцсети X.

ЧП произошло в доме, который находится в квартале 800 на улице Берлингтон-стрит. Полицейские прибыли туда, чтобы провести обыск после того, как жилец этого дома выстрелил из ракетницы (сигнального пистолета).

«Полицейские пытались провести обыск по месту жительства подозреваемого, который произвел несколько выстрелов внутри дома. Впоследствии в жилом доме произошел взрыв», — говорится в сообщении.

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